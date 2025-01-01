Захар Здоровенко
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Горняк (мол)
Игры
22
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
22
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Горняк (мол)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Горняк (мол)
Игры
45
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
59
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Горняк (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Горняк (мол)
Игры
26
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
49