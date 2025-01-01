Глеб Рыбин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
26
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
8
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
48
Гол + Пас
6+2
Удаления, мин
16
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
28
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
12