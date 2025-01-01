Роман Худяков
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Торпедо (мол) УК
Игры
13
Гол + Пас
Удаления, мин
8
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Торпедо (мол) УК
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
13
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
12
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Торпедо (мол) УК
Игры
43
Гол + Пас
10+5
Удаления, мин
10
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Торпедо (мол) УК
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Торпедо (мол) УК
Игры
27
Гол + Пас
16+16
Удаления, мин
16