Хоккей

Роман Худяков

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
4 апреля 2007
Команды
Торпедо (мол) УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
65
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Торпедо (мол) УК

Игры
13

Гол + Пас

Удаления, мин
8

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Торпедо (мол) УК

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Арлан (мол)

Игры
13

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
12

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Торпедо (мол) УК

Игры
43

Гол + Пас
10+5

Удаления, мин
10

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Торпедо (мол) УК

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Торпедо (мол) УК

Игры
27

Гол + Пас
16+16

Удаления, мин
16

