Кирилл Юдин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
46
Гол + Пас
20+15
Удаления, мин
22
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
3+4
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Кулагер
Игры
21
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
21
Гол + Пас
10+8
Удаления, мин
96
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
7
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
4
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
25
Гол + Пас
13+18
Удаления, мин
66