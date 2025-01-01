Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Кирилл Юдин

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 сентября 2006
Команды
Жас Батыр (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
72
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Кулагер (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Кулагер (мол)

Игры
46

Гол + Пас
20+15

Удаления, мин
22

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Кулагер (мол)

Игры
3

Гол + Пас
3+4

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Кулагер

Игры
21

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Кулагер (мол)

Игры
21

Гол + Пас
10+8

Удаления, мин
96

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
7

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
4

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Жас Батыр (мол)

Игры
25

Гол + Пас
13+18

Удаления, мин
66

