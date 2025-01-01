Владислав Рябчиков
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
8
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
39
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
20
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
33
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
76
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
31
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Сункар (мол)
Игры
16
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
10