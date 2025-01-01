Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Владислав Рябчиков

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
9 января 2006
Команды
Сункар (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
171
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
68
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Кулагер (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
8

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Кулагер (мол)

Игры
39

Гол + Пас
0+4

Удаления, мин
20

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Кулагер (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Кулагер (мол)

Игры
33

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
76

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Кулагер (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Кулагер (мол)

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
31

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Сункар (мол)

Игры
16

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
10

