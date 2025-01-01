Илья Фролов
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
47
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
19
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
34
Гол + Пас
0+8
Удаления, мин
12
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Сункар (мол)
Игры
20
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
6
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
28
Гол + Пас
2+7
Удаления, мин
21