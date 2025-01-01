Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Мирас Серикбулатов

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
31 мая 2007
Команды
Сункар (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
58
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Кулагер (мол)

Игры
3

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
8

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Кулагер (мол)

Игры
48

Гол + Пас
9+24

Удаления, мин
74

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Кулагер (мол)

Игры
3

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Кулагер

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Кулагер (мол)

Игры
41

Гол + Пас
5+11

Удаления, мин
135

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Кулагер (мол)

Игры
3

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Кулагер (мол)

Игры
18

Гол + Пас
5+5

Удаления, мин
43

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Сункар (мол)

Игры
14

Гол + Пас
4+8

Удаления, мин
12

