Мирас Серикбулатов
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
8
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
48
Гол + Пас
9+24
Удаления, мин
74
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Кулагер
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
41
Гол + Пас
5+11
Удаления, мин
135
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
18
Гол + Пас
5+5
Удаления, мин
43
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Сункар (мол)
Игры
14
Гол + Пас
4+8
Удаления, мин
12