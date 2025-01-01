Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Николай Спиридонов

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 декабря 2006
Команды
Кулагер (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
83
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Арлан (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Арлан (мол)

Игры
10

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Кулагер (мол)

Игры
13

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Кулагер (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Кулагер (мол)

Игры
31

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
4

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Кулагер (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
12

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Кулагер (мол)

Игры
25

Гол + Пас
0+6

Удаления, мин
41

Живи спортом!