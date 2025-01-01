Николай Спиридонов
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
10
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кулагер (мол)
Игры
13
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
31
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
4
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
12
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
25
Гол + Пас
0+6
Удаления, мин
41