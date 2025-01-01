Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Богдан Украинцев

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 апреля 2007
Команды
Торпедо (мол) УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
174
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
76
