Богдан Украинцев
Казахстан Россия
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
|Торпедо (мол) УК
|
3
|
|
2
|1 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
|Торпедо (мол) УК
|
54
|
2+6
|
28
|3 (12)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
|Торпедо (мол) УК
|
44
|
2+3
|
24
|5 (13)
|Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
|Торпедо (мол) УК
|
4
|
1+1
|
2
|1 (4)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
|Торпедо (мол) УК
|
29
|
2+7
|
24
|4 (13)