Никита Дубинкин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Торпедо (мол) УК
Игры
5
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
8
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Торпедо (мол) УК
Игры
48
Гол + Пас
6+21
Удаления, мин
47
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Торпедо (мол) УК
Игры
5
Гол + Пас
0+5
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Торпедо (мол) УК
Игры
53
Гол + Пас
10+25
Удаления, мин
49
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Торпедо (мол) УК
Игры
4
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
8
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Торпедо (мол) УК
Игры
20
Гол + Пас
2+11
Удаления, мин
12