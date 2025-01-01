Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Никита Дубинкин

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
6 июля 2007
Команды
Торпедо (мол) УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
72
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Торпедо (мол) УК

Игры
5

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
8

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Торпедо (мол) УК

Игры
48

Гол + Пас
6+21

Удаления, мин
47

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Торпедо (мол) УК

Игры
5

Гол + Пас
0+5

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Торпедо (мол) УК

Игры
53

Гол + Пас
10+25

Удаления, мин
49

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Торпедо (мол) УК

Игры
4

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Торпедо (мол) УК

Игры
20

Гол + Пас
2+11

Удаления, мин
12

Живи спортом!