Руслан Тусупбеков
Молодежная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
10
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Барыс (юн)
Игры
11
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
12
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Номад
Игры
18
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Барыс (юн)
Игры
8
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
9
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2024/25
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Юношеский (U-18) "Кубок президентского спортивного клуба" 2024/25
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2024/25. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2025/26
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
18
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Номад
Игры
8
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
8
Турнир молодежных команд "Кубок Будущего" Санкт-Петербург 2025
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
6