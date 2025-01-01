Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Руслан Тусупбеков

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 января 2007
Команды
Номад
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
71
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2023/24

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
10

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Барыс (юн)

Игры
11

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
12

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Номад

Игры
18

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Барыс (юн)

Игры
8

Гол + Пас
0+4

Удаления, мин
9

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2024/25

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Юношеский (U-18) "Кубок президентского спортивного клуба" 2024/25

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2024/25. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
18

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Номад

Игры
8

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
8

Турнир молодежных команд "Кубок Будущего" Санкт-Петербург 2025

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Реклама

Живи спортом!