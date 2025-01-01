Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Медина Берикова

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 апреля 2008
Команды
Жулдыз
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
159
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
56
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Жулдыз

Игры
20

Гол + Пас
5+4

Удаления, мин
22

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Жулдыз

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
2

