Андрей Церульников
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Астана (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Астана (мол)
Игры
19
Гол + Пас
3+0
Удаления, мин
6
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Астана (мол)
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Астана (мол)
Игры
48
Гол + Пас
8+15
Удаления, мин
18
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Актобе (мол)
Игры
3
Гол + Пас
4+1
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Актобе (мол)
Игры
65
Гол + Пас
28+33
Удаления, мин
18
Молодежная Хоккейная Лига 2025/26
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Барыс (юн)
Игры
26
Гол + Пас
12+12
Удаления, мин
8