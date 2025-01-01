Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Андрей Церульников

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 июня 2006
Команды
Барыс (юн)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
181
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
70
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2022

Команда
Астана (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23

Команда
Астана (мол)

Игры
19

Гол + Пас
3+0

Удаления, мин
6

Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24

Команда
Астана (мол)

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Астана (мол)

Игры
48

Гол + Пас
8+15

Удаления, мин
18

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Актобе (мол)

Игры
3

Гол + Пас
4+1

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Актобе (мол)

Игры
65

Гол + Пас
28+33

Удаления, мин
18

Молодежная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Барыс (юн)

Игры
26

Гол + Пас
12+12

Удаления, мин
8

