Владимир Чепышкин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2022
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23
Команда
Арлан (мол)
Игры
40
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
4
Кубок молодежной лиги Казахстана 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Арлан (мол)
Игры
37
Гол + Пас
7+3
Удаления, мин
26
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
16
Гол + Пас
4+3
Удаления, мин
6
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Арлан (мол)
Игры
42
Гол + Пас
16+10
Удаления, мин
50
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Барыс (юн)
Игры
3
Гол + Пас
3+0
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Астана (мол)
Игры
25
Гол + Пас
15+13
Удаления, мин
20
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Барыс (юн)
Игры
2
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин