Хоккей

Анатолий Васильев

Россия  Россия
Возраст
38 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 июля 1987
Команды
Кулагер
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
179
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
87
Живи спортом!