Анатолий Васильев
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Сарыарка
|
43
|
10+6
|
10
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Сарыарка
|
47
|
15+18
|
6
|4 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Сарыарка
|
26
|
3+6
|
12
|1 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Рубин
|
1
|
|
|11 (24)
|Кубок Казахстана 2015/16
|Кулагер
|
4
|
2+0
|
2
|4 (5)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Кулагер
|
62
|
14+17
|
16
|3 (10)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Кулагер
|
5
|
3+3
|
|1 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Сарыарка
|
9
|
0+1
|
2
|3 (26)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Темиртау
|
23
|
0+5
|
|7 (10)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Кулагер
|
28
|
7+13
|
8
|5 (10)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Бейбарыс
|
5
|
2+2
|
2
|1 (5)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Бейбарыс
|
38
|
4+11
|
6
|6 (10)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Кулагер
|
9
|
1+1
|
2
|3 (10)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Молот-Прикамье
|
4
|
2+0
|
6
|27 (29)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Кулагер
|
7
|
1+1
|
|6 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Кулагер
|
31
|
3+5
|
10
|7 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Кулагер
|
2
|
|
|2 (5)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Кулагер
|
2
|
|
|3 (4)