Хоккей

Досжан Есиркенов

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
40 лет
Действующий
Да
Дата рождения
15 сентября 1985
Команды
Торпедо УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
172
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
74
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Высшая Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Торпедо УК

Игры
49

Гол + Пас
8+23

Удаления, мин
18

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Алматы

Игры
22

Гол + Пас
4+6

Удаления, мин
22

Высшая Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Спутник НТ

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Торпедо УК

Игры
56

Гол + Пас
13+19

Удаления, мин
28

Высшая Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Торпедо УК

Игры
38

Гол + Пас
8+11

Удаления, мин
58

Высшая Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Торпедо УК

Игры
27

Гол + Пас
3+0

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
23

Гол + Пас
3+6

Удаления, мин
8

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
25

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
43

Гол + Пас
8+15

Удаления, мин
49

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
49

Гол + Пас
3+11

Удаления, мин
5

