Досжан Есиркенов
Высшая Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Торпедо УК
Игры
49
Гол + Пас
8+23
Удаления, мин
18
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Алматы
Игры
22
Гол + Пас
4+6
Удаления, мин
22
Высшая Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Спутник НТ
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Торпедо УК
Игры
56
Гол + Пас
13+19
Удаления, мин
28
Высшая Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Торпедо УК
Игры
38
Гол + Пас
8+11
Удаления, мин
58
Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Торпедо УК
Игры
27
Гол + Пас
3+0
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
23
Гол + Пас
3+6
Удаления, мин
8
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
25
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
43
Гол + Пас
8+15
Удаления, мин
49
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
49
Гол + Пас
3+11
Удаления, мин
5