Максим Жабунин
Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
Команда
Номад
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
45
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
40
Кубок Казахстана 2013/14
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
4
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
29
Гол + Пас
4+4
Удаления, мин
42
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Астана
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
32