Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Максим Жабунин

Казахстан  Казахстан
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
26 мая 1992
Команды
Мунайши (мол) Пв
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана по хоккею 2012/13

Команда
Номад

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
45

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
40

Кубок Казахстана 2013/14

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
4

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
29

Гол + Пас
4+4

Удаления, мин
42

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Астана

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
32

Реклама

Живи спортом!