Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Андрей Трощинский

Казахстан  Казахстан
Возраст
47 лет
Действующий
Нет
Дата рождения
14 февраля 1978
Команды
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана по хоккею 2012/13

Команда
Иртыш

Позиция

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд

Команда
Иртыш

Позиция

Игры
65

Гол + Пас
14+28

Удаления, мин
40

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Арлан

Позиция

Игры
65

Гол + Пас
24+43

Удаления, мин
26

Кубок Казахстана 2014/15

Команда
Иртыш

Позиция

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Континентальный Кубок 2014/15

Команда
Иртыш

Позиция

Игры
6

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Иртыш

Позиция

Игры
63

Гол + Пас
10+11

Удаления, мин
34

Реклама

Живи спортом!