Андрей Трощинский
Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
Команда
Иртыш
Позиция
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
Команда
Иртыш
Позиция
Игры
65
Гол + Пас
14+28
Удаления, мин
40
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Арлан
Позиция
Игры
65
Гол + Пас
24+43
Удаления, мин
26
Кубок Казахстана 2014/15
Команда
Иртыш
Позиция
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Континентальный Кубок 2014/15
Команда
Иртыш
Позиция
Игры
6
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Иртыш
Позиция
Игры
63
Гол + Пас
10+11
Удаления, мин
34