Александр Липин
Кубок Казахстана по хоккею 2012/13
Команда
Иртыш
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
Команда
Иртыш
Игры
62
Гол + Пас
2+12
Удаления, мин
48
Кубок Евровызова 2012
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Иртыш
Игры
44
Гол + Пас
2+6
Удаления, мин
75
Континентальный Кубок 2013/14
Команда
Иртыш
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Зимняя Универсиада 2013
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
6
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
12
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2014/15
Команда
Иртыш
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Континентальный Кубок 2014/15
Команда
Иртыш
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Иртыш
Игры
62
Гол + Пас
3+7
Удаления, мин
59
Чемпионат Мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Контрольные игры 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Кулагер
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Барыс
Игры
26
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
59
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Номад
Игры
8
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Кулагер
Игры
22
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
8
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
7
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
6
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Барыс
Игры
70
Гол + Пас
2+7
Удаления, мин
42
Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
29
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Барыс
Игры
48
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
45
Зимние Олимпийские игры 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Евровызова. Польша 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Барыс
Игры
40
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Номад
Игры
8
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Иртыш
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Иртыш
Игры
34
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
10