Хоккей

Александр Липин

Казахстан  Казахстан
Возраст
39 лет
Действующий
Да
Дата рождения
19 декабря 1985
Команды
Торпедо УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
189
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
107
Кубок Казахстана по хоккею 2012/13

Команда
Иртыш

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд

Команда
Иртыш

Игры
62

Гол + Пас
2+12

Удаления, мин
48

Кубок Евровызова 2012

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Иртыш

Игры
44

Гол + Пас
2+6

Удаления, мин
75

Континентальный Кубок 2013/14

Команда
Иртыш

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Зимняя Универсиада 2013

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
6

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
12

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2014/15

Команда
Иртыш

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Континентальный Кубок 2014/15

Команда
Иртыш

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Иртыш

Игры
62

Гол + Пас
3+7

Удаления, мин
59

Чемпионат Мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Контрольные игры 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Кулагер

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Континентальная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Барыс

Игры
26

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
59

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Номад

Игры
8

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Кулагер

Игры
22

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
8

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
7

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
6

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Барыс

Игры
70

Гол + Пас
2+7

Удаления, мин
42

Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
29

Континентальная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Барыс

Игры
48

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
45

Зимние Олимпийские игры 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Евровызова. Польша 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Барыс

Игры
40

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Номад

Игры
8

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Иртыш

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Иртыш

Игры
34

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
10

