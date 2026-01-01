Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Баскетбол

Радмир Исхаков

Казахстан  Казахстан
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
15 июля 1995
Команды
Жетысу
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
200
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
89
