Баскетбол

Александр Гусев

Казахстан  Казахстан
Возраст
41 год
Действующий
Да
Дата рождения
9 февраля 1984
Команды
Тайгерс
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
189
Амплуа
Спортсмен, Тренер, Персонал
Вес, кг
95
