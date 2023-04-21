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Неожиданно: Twitter применил "санкции" к Роналду

Неожиданно: Twitter применил "санкции" к Роналду
©instagram.com/cristiano

Игрок саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду лишился официального статуса в Twitter, сообщают Vesti.kz.

В четверг Twitter начал удалять синие галочки из профилей пользователей социальной сети, в результате чего некоторые известные личности, включая футболистов Криштиану Роналду, Икера Касильяса и Рияда Мареза, а также других популярных людей, как Бейонсе и Папа Римский Франциск, потеряли статусы верифицированных пользователей. Однако некоторые личности, такие как баскетболист Леброн Джеймс и писатель Стивен Кинг, сохранили свои галочки.

По данным The Verge, Леброн Джеймс, который ранее заявлял, что не будет платить за верификацию, так и не заплатил за сохранение своей галочки. Между тем Маск написал в Twitter, что он лично платит за сохранение синих галочек нескольким людям, включая Уильяма Шетнера (актер), Леброна и Стивена Кинга.

Под руководством Маска Twitter изменил способ присуждения синих галочек, которые ранее выдавались верифицированным лицам, спортсменам, журналистам, руководителям, политикам и организациям для подтверждения подлинности.

В ноябре прошлого года Маск объявил, что Twitter начнет взимать плату в размере 8 долларов в месяц за этот значок в качестве способа создания новых источников дохода, помимо рекламы. Кроме того, Twitter начал отображать такие метки, как "связанный с государством" и "автоматизированный", чтобы указать, связан ли аккаунт с правительством или является ботом.

Оставшийся без галочки экс-капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс написал в своем профиле: "Прощай, верификация!!!"

Игрок "Манчестер Сити" Рияд Марез после отобранной верификации поделился записью: "Терял галочку ранее, не боюсь остаться без нее снова. Я не плачу за эти странные идеи", - сказал алжирец.

Вот как выглядит страница Криштиану Роналду сейчас:

Португалец пока никак не отреагировал на потерянный статус.

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Метки:
Роналду Криштиану Twitter

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