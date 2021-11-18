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Министр спорта Мальдив вырубил соперника локтем, сыграв минуту за сборную

Министр спорта Мальдив вырубил соперника локтем, сыграв минуту за сборную
©twitter.com/maziyasr
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Государственный министр по делам молодежи, спорта и общественной жизни Мальдив Ашад Али получил удаление за грубый фол в матче за национальную сборную по футболу против команды Сейшел в товарищеском турнире в Шри-Ланке.

35-летний Али вышел на замену в компенсированное ко второму тайму время и уже через две минуты ударил соперника локтем по голове, за что получил красную карточку.

Этот эпизод в своем твиттере выложил Амин Файсал, пресс-секретарь Верховного суда Мальдив. "Это не футбол! Ашад Али, это позор!" - подписал он свой пост.

Али занял должность в министерстве в декабре 2018 года. Карьеру он завершать не стал и продолжает выступать за клуб "Иглз". В составе сборной Мальдив на его счету 53 матча и три гола.

В турнире на призы премьер-министра Шри-Ланки Махинды Раджапаксы участвуют четыре сборные - Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка и Бангладеш. В финальном матче Шри-Ланка сыграет с Сейшелами 19 ноября.

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