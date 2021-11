Министр спорта Мальдив вырубил соперника локтем, сыграв минуту за сборную

Государственный министр по делам молодежи, спорта и общественной жизни Мальдив Ашад Али получил удаление за грубый фол в матче за национальную сборную по футболу против команды Сейшел в товарищеском турнире в Шри-Ланке.

35-летний Али вышел на замену в компенсированное ко второму тайму время и уже через две минуты ударил соперника локтем по голове, за что получил красную карточку.

Этот эпизод в своем твиттере выложил Амин Файсал, пресс-секретарь Верховного суда Мальдив. "Это не футбол! Ашад Али, это позор!" - подписал он свой пост.

This is not football! This is not just football! @ashadh_ali u are a disgrace! 😡 pic.twitter.com/daOzHqN6pH