Договорняк? Африканских футболистов поймали на странном матче

Команды "Ремо Старс" и "Иджебу Юнайтед" стали участниками подозрительного матча в Нигерии, сообщает "Чемпионат". Его характеризуют как договорной.

Клубы встречались в финале Кубка Нигерии штата Огун: основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти успешнее оказались игроки "Иджебу Юнайтед" (0:3).

"Во время серии пенальти стало понятно - что-то здесь не чисто, - пишет источник, добавляя видео. - Сначала вратарь одной из команд просто стоял на месте во время удара с "точки" от соперника.

А позже бьющий этой же команды ударил таким образом, что мяч вылетел за боковую линию поля. После этого промаха футболист схватился за голову, наигранно изображая отчаяние.

Ролик комичного нигерийского "договорняка" стал вирусным в соцсетях. Однако есть и те, кто предполагает, что дело тут вовсе не в договорном матче, а в низком уровне нигерийского футбола".

Defeat in the state FA Cup final. pic.twitter.com/Fsf7IT4oJN — Remo Stars Sports Club (@RemoStarsSC) July 14, 2022

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