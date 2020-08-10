Составлена символическая сборная лучших трансферов сезона

Популярный статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную из лучших трансферов прошедшего сезона пяти лучших европейских чемпионатов, сообщает "Чемпионат
".
Так, место в воротах занял 27-летний финский голкипер "Брешии" Есс Йоронен
, перешедший из "Копенгагена".
Линия обороны выглядит следующим образом: по краям расположились французский защитник "Милана" Тео Эрнандес
и футболист "Вольфсбурга" Кевин Мбабу
, в центре – Матс Хуммельс
из "Боруссии" Дортмунд и Гарри Магуайр
, представляющий "Манчестер Юнайтед".
В тройке полузащитников оказались сразу два представителя французской Лиги 1 – это Тежи Саванье
из "Монпелье" и Идрисса Гейе из ПСЖ. Еще одним хавбеком вошедшим в эту сборную стал самый дорогостоящий трансфер этой зимы – Бруну Фернандеш
, ставший игроком "Манчестер Юнайтед" за 55 миллионов евро, перейдя из "Спортинга".
Линия нападения была сформирована также из трех игроков. На острие атаки оказался 38-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович
, а по краям оказались Виссам Бен-Йеддер
из "Монако" и Эрлинг Холанд
из "Боруссии".
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