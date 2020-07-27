Бывший футболист "Астаны" стал лучшим бомбардиром турецкого клуба

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Бывший футболист"Астаны" Педро Энрике стал лучшим бомбардиром турецкого "Кайсериспора".
Бразильский полузащитник отличился в матче заключительного тура чемпионата Турции с "Трабзонспором" (1:2). Энрике реализовал пенальти на 86-й минуте.
Для хавбека этот мяч стал десятым за "Кайсериспор", что помогло ему стать лучшим бомбардиром команды в сезоне. При этом "Кайсериспор" занял последнее место в турецкой Суперлиге и вылетел из высшего дивизиона.
Напомним, что Энрике перешел в "Астану" летом 2018 года на правах арены из ПАОКа. В казахстанской премьер-лиге провел восемь матчей. В еврокубках за столичный клуб хавбек сыграл 11 матчей и забил три гола.
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