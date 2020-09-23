Российский клуб казахстанского футболиста проиграл пятый матч в чемпионате

"СКА-Хабаровск"
, за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
, проиграл "Велесу"
в рамках 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Домодедово на стадионе "Авангард" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий мяч на 71-й минуте забил Артем Максименко.
Кенесов вышел на поле на 77-й минуте вместо Даниила Иванкова.
После этой игры хабаровчане с 16 очками расположились на десятом месте из 22, москвичи набрав 21 балл, оказались на шестой позиции.
В следующем туре, 27 сентября, "СКА-Хабаровск" на выезде сыграет со "Спартаком-2", а "Велес" в этот день в гостях встретится с "Чайкой", цвета которой защищает экс-хавбек молодежной сборной Казахстана и "Кайрата" Рамазан Оразов.
20-летний Кенесов стал игроком "СКА-Хабаровска" 7 августа. С того момента сыграл семь матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
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