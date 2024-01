Талант из России разрывает Англию в 16 лет: сделал покер за "МЮ". Его отметил сам сэр Алекс Фергюсон

В системе английского "Манчестер Юнайтед" подрастает будущая звезда футбола из России. За "красных дьяволов" зажигает Амир Ибрагимов, и ему 16 лет. Юного таланта отметил даже сам сэр Алекс Фергюсон, сообщают Vesti.kz.

Очередной повод заговорить о себе Ибрагимов дал после матча юниорских команд "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" (U-16). Игра завершилась победой манкунианцев со счетом 4:1. Все четыре мяча в составе победителей забил Амир - два с игры, один прямым ударом со штрафного и один с пенальти.

Amir Ibragimov’s 4 goals vs Newcastle U16s



Some mental goals in there pic.twitter.com/7C20YWPBwQ