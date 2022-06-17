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"Бавария" договорилась о замене для Левандовски из АПЛ

"Бавария" договорилась о замене для Левандовски из АПЛ
©Reuters
Новости спорта Футбол Англия
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Мюнхенская "Бавария" согласовала переход нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, передает корреспондент Vesti.kz.

Издание Sky Sports сообщает, что переход обойдется в 35 миллионов фунтов с учетом бонусов.

"Ливерпуль" согласился продать Садио Мане мюнхенской "Баварии" за сумму до 35 миллионов фунтов стерлингов. "Бавария" заплатит 27,5 миллиона фунтов стерлингов, а затем доплатит еще пять миллионов. Клуб Бундеслиги заплатит еще 2,5 миллиона фунтов стерлингов в зависимости от личных и командных достижений", - пишет издание.

Дополняет трансфер футболиста и еще один источник - об этом написал инсайдер Фабрицио Романо.

"Бавария" заплатит за Садио Мане гарантированный гонорар в размере 32 миллионов евро. Контракт уже готов к подписанию и действует до июня 2025 года. "Ливерпуль" хотел подписать Нуньеса, чтобы одобрить уход Садио. 🚨🤝 #LFC", - подтверждает переход источник.

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб может покинуть польский бомбардир Роберт Левандовски.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 29 6 3 99-26 93
2 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4 Тоттенхэм Хотспур 38 22 5 11 69-40 71
5 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6 Манчестер Юнайтед 38 16 10 12 57-57 58
7 Вест Хэм Юнайтед 38 16 8 14 60-51 56
8 Лестер Сити 38 14 10 14 62-59 52
9 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 15 11 42-44 51
10 Вулверхэмптон Уондерерс 38 15 6 17 38-43 51
11 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12 Кристал Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17 Лидс Юнайтед 38 9 11 18 42-79 38
18 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20 Норвич Сити 38 5 7 26 23-84 22

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Метки:
Бавария Ливерпуль Футбольные трансферы АПЛ

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