"Бавария" договорилась о замене для Левандовски из АПЛ

Мюнхенская "Бавария" согласовала переход нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, передает корреспондент Vesti.kz.

Издание Sky Sports сообщает, что переход обойдется в 35 миллионов фунтов с учетом бонусов.

"Ливерпуль" согласился продать Садио Мане мюнхенской "Баварии" за сумму до 35 миллионов фунтов стерлингов. "Бавария" заплатит 27,5 миллиона фунтов стерлингов, а затем доплатит еще пять миллионов. Клуб Бундеслиги заплатит еще 2,5 миллиона фунтов стерлингов в зависимости от личных и командных достижений", - пишет издание.

Дополняет трансфер футболиста и еще один источник - об этом написал инсайдер Фабрицио Романо.

"Бавария" заплатит за Садио Мане гарантированный гонорар в размере 32 миллионов евро. Контракт уже готов к подписанию и действует до июня 2025 года. "Ливерпуль" хотел подписать Нуньеса, чтобы одобрить уход Садио. 🚨🤝 #LFC", - подтверждает переход источник.

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб может покинуть польский бомбардир Роберт Левандовски.

Bayern will pay €32m guaranteed fee for Sadio Mané. Contract already set to be signed, valid until June 2025. Liverpool wanted to sign Nunez in order to approve Sadio’s departure. 🚨🤝 #LFC



Liverpool will also receive add-ons, for a maximum of potential €40m total fee package. pic.twitter.com/9uqzXJ3s17