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"Манчестер Юнайтед" с разгромным счетом проиграл матч АПЛ с двумя дублями и удалением

Игра прошла на "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" с разгромным счетом проиграл матч АПЛ с двумя дублями и удалением
Фото: ФК "МЮ"©
Новости спорта Футбол Англия
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"Манчестер Юнайтед" крупно уступил "Тоттенхэму" в домашнем матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.

Первыми успеха добились хозяева - на второй минуте пенальти реализовал Бруну Фернандеш. Но до перерыва "МЮ" пропустил четыре мяча от Танги Ндомбеле (4-я минута), Сон Хын Мина (7-я, 37-я) и Харри Кейна (30-я). После перерыва отличились Серж Орье (51-я) и Харри Кейн (79-я, с пенальти), оформивший дубль вслед за Сон Хын Мином.

При этом "МЮ" с 28-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Антони Марcьяля. 



После этой неудачи "МЮ" с тремя очками оказался на 16-м месте из 20, а "Тоттенхэм", набрав семь баллов, расположился на шестой позиции.

В следующем туре, 17 октября, "МЮ" в гостях сыграет с "Ньюкаслом", а "Тоттенхэм" на следующий день дома примет "Вест Хэм".

 

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Метки:
Футбол АПЛ Манчестер Юнайтед Тоттенхэм

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