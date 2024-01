В сети появилось видео нокаута Головкина в финале чемпионата мира

Международная боксерская организация (IBO) представила архивное видео поединка Геннадия Головкина в финале чемпионата мира 2003 года в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В решающей встрече в весе до 75 килограммов Головкин встречался с украинцем Олегом Машкиным. Казахстанец в этом поединке одержал досрочную победу.

Помимо победы на ЧМ-2003 Головкин по любителям также становился чемпионом Азии и победителем Азиатских игр.

@GGGBoxing🇰🇿 stops Oleg Mashkin🇺🇦 at the 2003 World Boxing Amateur Championships in Bangkok.#ThrowbackThursday pic.twitter.com/jyxrVlroxi