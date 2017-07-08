Испанка Мугуруса обыграла Винус Уильямс в финале "Уимблдона"

Для испанской теннисистки это второй титул на турнирах серии "Большого шлема".
Сегодня 21:40
Фото: Getty Images
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.
В финальном матче соревнований Мугуруса (14-й номер посева) обыграла американку Винус Уильямс (10) со счетом 7:5, 6:0. Встреча продолжалась час и 14 минут.
Мугуруса выиграла первый титул на турнирах "Большого шлема" в нынешнем сезоне и второй в карьере. Ранее испанка побеждала в финале Открытого чемпионата Франции в 2016 году.
37-летняя Уильямс могла выиграть Уимблдон шестой раз в карьере. До этого она побеждала в Лондоне в 2000, 2001, 2005, 2007 и 2008 годах.
В финальном матче соревнований Мугуруса (14-й номер посева) обыграла американку Винус Уильямс (10) со счетом 7:5, 6:0. Встреча продолжалась час и 14 минут.
Мугуруса выиграла первый титул на турнирах "Большого шлема" в нынешнем сезоне и второй в карьере. Ранее испанка побеждала в финале Открытого чемпионата Франции в 2016 году.
37-летняя Уильямс могла выиграть Уимблдон шестой раз в карьере. До этого она побеждала в Лондоне в 2000, 2001, 2005, 2007 и 2008 годах.