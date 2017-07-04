Зарина Дияс выиграла во втором сете матча с Петрой Мартич только один гейм и завершила борьбу на "Уимблдоне"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 0:0
Спартак М Славен Белупо 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Мартич Дияс 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 2:0
Атырау Тараз 0:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 1:1
Кайрат А Байконур 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 1:0
Болгария Южная Корея 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 2:0
Атырау Тараз 0:0
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Жетысу Кызыл-Жар СК 1:1
Кайрат А Байконур 1:1
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов Карасев
Залилов Юлдашев
Кыргызали Белас
Нурсултанов Дардара
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 1:0
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Зарина Дияс выиграла во втором сете матча с Петрой Мартич только один гейм и завершила борьбу на "Уимблдоне"

В первом сете у казахстанской спортсменки было три сет-поинта.

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1 Комментариев
Зарина Дияс. Фото с сайта КТФ
Зарина Дияс. Фото с сайта КТФ

23-летняя казахстанская теннисистка Зарина Диас завершила выступление на "Уимблдоне", передает корреспондент Vesti.kz.

В 1/16 финала казахстанская спортсменка встречалась с хорваткой Петрой Мартич, занимавшей 135-ю строчку в мировом рейтинге. Дияс располагается на пять строчек выше.

В первом сете у Зарины было три сет-поинта (один на тай-брейке), но не один она не реализовала и проиграла стартовый отрезок - 6:7 (6:8). Во втором сете казахстанская спортсменка проиграла со счетом 1:6 и завершила борьбу.

Соперницей Мартич в 1/8 финала станет Магдалена Рыбарикова из Словакии (№ 87 рейтинга WTA): в третьем круге Рыбарикова обыграла украинку Лесю Цуренко (№ 35) - 6:2, 6:1.

Добавим, что лучшим результатом Дияс на "Уимблдоне" является четвертый круг в 2014 и 2015 годах. До старта в одном из турниров "Большого Шлема" 23-летняя казахстанка выиграла состязание в Манчестере.

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Дамир Вахитов Сегодня 20:14
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 270
сломил первый сет Зарину
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