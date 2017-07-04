Зарина Дияс выиграла во втором сете матча с Петрой Мартич только один гейм и завершила борьбу на "Уимблдоне"

В первом сете у казахстанской спортсменки было три сет-поинта.
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23-летняя казахстанская теннисистка Зарина Диас завершила выступление на "Уимблдоне", передает корреспондент Vesti.kz.
В 1/16 финала казахстанская спортсменка встречалась с хорваткой Петрой Мартич, занимавшей 135-ю строчку в мировом рейтинге. Дияс располагается на пять строчек выше.
В первом сете у Зарины было три сет-поинта (один на тай-брейке), но не один она не реализовала и проиграла стартовый отрезок - 6:7 (6:8). Во втором сете казахстанская спортсменка проиграла со счетом 1:6 и завершила борьбу.
Соперницей Мартич в 1/8 финала станет Магдалена Рыбарикова из Словакии (№ 87 рейтинга WTA): в третьем круге Рыбарикова обыграла украинку Лесю Цуренко (№ 35) - 6:2, 6:1.
Добавим, что лучшим результатом Дияс на "Уимблдоне" является четвертый круг в 2014 и 2015 годах. До старта в одном из турниров "Большого Шлема" 23-летняя казахстанка выиграла состязание в Манчестере.