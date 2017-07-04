Зарина Дияс отыгралась со счета 1:5 во втором сете и вышла в третий круг "Уимблдона"

Она осталась единственной представительницей Казахстана на турнире.
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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла в третий круг "Уимблдона" в Лондоне, передает корреспондент Vesti.kz.
Во втором раунде одиночного разряда Дияс в двух сетах победила австралийку Арину Родионову - 6:4, 7:6. Соперницы провели на корте 1 час и 51 минуту.
При этом по ходу второго сета Дияс уступала со счетом 1:5, а затем 5:6, но смогла не только отыграться, но и вырвать победу.
23-летняя Дияс занимает 130-е место в рейтинге WTA, а 27-летняя Родионова идет на 166-й строчке. Все четыре очные встречи остались за казахстанкой.
Соперница Дияс определяется в эти минуты во встрече между хорваткой Петрой Мартич и чешкой Денисой Аллертовой.
Стоит отметить, что Дияс осталась единственной представительницей Казахстана в одиночном разряде "Уимблдона-2017". Ранее из борьбы в женской сетке выбыла Юлия Путинцева, а у мужчин - Михаил Кукушкин и Александр Бублик.
Во втором раунде одиночного разряда Дияс в двух сетах победила австралийку Арину Родионову - 6:4, 7:6. Соперницы провели на корте 1 час и 51 минуту.
При этом по ходу второго сета Дияс уступала со счетом 1:5, а затем 5:6, но смогла не только отыграться, но и вырвать победу.
23-летняя Дияс занимает 130-е место в рейтинге WTA, а 27-летняя Родионова идет на 166-й строчке. Все четыре очные встречи остались за казахстанкой.
Соперница Дияс определяется в эти минуты во встрече между хорваткой Петрой Мартич и чешкой Денисой Аллертовой.
Стоит отметить, что Дияс осталась единственной представительницей Казахстана в одиночном разряде "Уимблдона-2017". Ранее из борьбы в женской сетке выбыла Юлия Путинцева, а у мужчин - Михаил Кукушкин и Александр Бублик.