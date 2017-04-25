Мария Шарапова победила в первом официальном матче после дисквалификации

Российская теннисистка отбыла дисквалификацию за употребление мельдония.
Сегодня 09:09
Ссылки по теме:
Мария Шарапова. Фото: Getty Images
Российская теннисистка Мария Шарапова победила итальянку Роберту Винчи на турнире в Штутгарте в своем первом официальном матче после дисквалификации за употребление мельдония.
Шарапова, получившая от организаторов wild card, обыграла Винчи со счетом 7:5, 6:3. На корте теннисистки провели час и 44 минуты. За это время 30-летняя россиянка выполнила 11 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. 34-летняя итальянка ни разу не подала навылет и допустила две двойные ошибки.
Счет в личном противостоянии стал 3:0 в пользу Шараповой, которая в следующем раунде сыграет с соотечественницей Екатериной Макаровой.
Напомним, Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения до 15 месяцев.
Шарапова, получившая от организаторов wild card, обыграла Винчи со счетом 7:5, 6:3. На корте теннисистки провели час и 44 минуты. За это время 30-летняя россиянка выполнила 11 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. 34-летняя итальянка ни разу не подала навылет и допустила две двойные ошибки.
Счет в личном противостоянии стал 3:0 в пользу Шараповой, которая в следующем раунде сыграет с соотечественницей Екатериной Макаровой.
Напомним, Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения до 15 месяцев.