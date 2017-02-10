Организаторы Кубка Федерации включили гимн Третьего рейха перед матчем США - Германия

США ведет в противостоянии с Германией - 1:0.
Матч между американками и немками в Кубке Федераций, проходящем на Гаваях, омрачен ужасной ошибкой организаторов, сообщает "Евроспорт".
Перед игрой вместо современного гимна Германии прозвучал запрещенный гимн Третьего рейха, что вызвало волну негодования у немецких спортсменок, которые потребовали извинений от США.
"Я считаю это верхом невежества, никогда не чувствовала такого неуважения к себе. Я участвую в Кубке Федерации 13 лет, и этот инцидент - худшее, что случалось со мной", - заявила на послематчевой пресс-конференции Андреа Петкович.
Стоит отметить, что США ведет в противостоянии с Германией 1:0. Первую победу американкам принесла Элисон Риске, выигравшая у Андреа Петкович в двух сетах - 7:6(10), 6:2. Вторая встреча между Коко Вандевеге и Юлией Гёргес была прервана при счете 6:3, 3:1 в пользу теннисистки из США.