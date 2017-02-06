Казахстанские теннисистки выиграли первый матч в Кубке Федерации

Игры проходят в Астане.
Женская сборная Казахстана по теннису стартовала в Кубке Федерации с победы над командой Южной Кореи, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч I группы зоны Азия/Океания в подгруппе А проходил в Астане и завершился со счетом 2:1 в пользу Казахстана.
В одиночных матчах Галина Воскобоева победила На-Лэ Хан - 2:0 (7:5, 6:1), а Ярослава Шведова уступила Су Джеонг Джанг - 2:0 (5:7, 2:6).
Исход встречи решился в парной встрече, в которой Воскобоева со Шведовой были сильнее Хан На-Лэ и Ким На Ри - 2:0 (6:2, 6:4)
Следующий матч сборной Казахстана пройдет 10 февраля. Соперником станет Таиланд. Встречи пройдут в Национальном теннисном центре Астаны.
Победители подгруппы А далее встретится с сильнейшим в группе В (Китай, Япония, Индия и Филиппины) и разыграет путевку в плей-офф II Мировой группы.