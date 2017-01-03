Ярослава Шведова проиграла в первом круге Australian Open

Казахстанская теннисистка в трех партиях уступила 27-й сеяной соревнований.
Сегодня 08:50
0 Комментариев
Фото с сайта ubitennis
Представительница Казахстана Ярослава Шведова не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старте турнира Шведова, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, встречалась с 27-й сеяной соревнований Ириной-Камелией Бегу из Румынии.
Выиграв первый сет со счетом 7:5, Шведова проиграла в двух следующих со счетом 3:6 и 4:6. Теннисистки провели на корте два час и 18 минут.
За матч Бегу сделала три эйса, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Шведова трижды подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и сделала два брейка. Счет личных встречах стал 2:1 в прользу румынской теннисистки.
Во втором круге Australian Open Бегу встретится победительницей матча между чешкой Кристиной Плишковой и швейцаркой Викторией Голубич.
Позднее в борьбу на Australian Open вступят еще два представителя Казахстана. В женской сетке выступит Галина Воскобоева, а в мужской - Александр Бублик. Подробнее можно узнать в информационном табло.
На старте турнира Шведова, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, встречалась с 27-й сеяной соревнований Ириной-Камелией Бегу из Румынии.
Выиграв первый сет со счетом 7:5, Шведова проиграла в двух следующих со счетом 3:6 и 4:6. Теннисистки провели на корте два час и 18 минут.
За матч Бегу сделала три эйса, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Шведова трижды подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и сделала два брейка. Счет личных встречах стал 2:1 в прользу румынской теннисистки.
Во втором круге Australian Open Бегу встретится победительницей матча между чешкой Кристиной Плишковой и швейцаркой Викторией Голубич.
Позднее в борьбу на Australian Open вступят еще два представителя Казахстана. В женской сетке выступит Галина Воскобоева, а в мужской - Александр Бублик. Подробнее можно узнать в информационном табло.