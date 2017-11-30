МОК запретил спортсменам из России участвовать в Олимпиаде-2018 под своим флагом

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Жирона Алавес 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Сампдория Лацио 1:2
Кротоне Удинезе 0:3
Верона Хеллас Дженоа 0:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Салават Юлаев Динамо М 3:2 ОТ
Ак Барс Динамо Мн 3:1
Амур Куньлунь Ред Стар 2:1
Сибирь Металлург Мг 1:2
Барыс Трактор 4:3 ОТ
Спартак Витязь 2:6
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 3:5
Астана Иртыш 1:8
Астана Иртыш 4:7
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 9:2
СКА-Свердловск Акжайык 7:3
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
Азербайджан Россия 3:4
Иран Казахстан 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Солапур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Хабибулина Палха, Ву 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 84:24
Синегорье Иртыш 57:64
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 2:1
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 4:7
Горняк Бейбарыс 19:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Салават Юлаев Локомотив 17:30
ЦСКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
СКА-Нева Сарыарка 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Алтай-Торпедо Иртыш
Алтай-Торпедо Иртыш
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Австрия (U-20) Франция (U-20) 23:00
Венгрия (U-20) Латвия (U-20) 23:00
Казахстан (U-20) Латвия (U-20) 18:00
Франция (U-20) Венгрия (U-20) 23:55
Германия (U-20) Австрия (U-20) 23:55
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Латвия (U-20) Казахстан (U-20) 00:30
Украина Казахстан 23:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М ЦСКА М 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Челси 18:30
Тоттенхэм Сток Сити 21:00
Ньюкасл Лестер Сити 23:30
Саутгемптон Арсенал 18:00
Ливерпуль Эвертон 20:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Лас-Пальмас 02:00
Хетафе Эйбар 18:00
Реал М Севилья 21:15
Валенсия Сельта 01:45
Бетис Атлетико М 21:15
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Ювентус Интер 01:45
Кьево Рома 17:30
Наполи Фиорентина 20:00
Милан Болонья 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Байер 01:30
Айнтрахт Фр Бавария 20:30
Боруссия М Шальке-04 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Истанбул ББ Брага 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Ян Регенсбург Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Витоша 19:00
Футзал. RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
Шахтер Актобе
Окжетпес Аят
Жетысу Шахтер
Кайрат Окжетпес
Актобе Жетысу
Аят Кайрат
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Самсун Джаник Астана Тайгерс 14:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Капшагай Кп Каспий 17:00
Астана Тобол
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Сваев Эргашев
Калицкий Алырзаев
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 18:45
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
Айша-Биби Диана 21:00
Штурм 2002 Айша-Биби 22:30
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Павлодар Буревестник
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Атырау Мангыстау
Алтай Павлодар
Тараз Буревестник
Мангыстау Есиль СК
ТНК "Казхром" Атырау
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

МОК запретил спортсменам из России участвовать в Олимпиаде-2018 под своим флагом

Ранее Россия была лишена 11 медалей ОИ-2014.

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11 Комментариев
Российские спортсмены выступят на зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Такое решение принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне, сообщает "Р-Спорт". 

МОК основывался на работе двух комиссий. Одна из них, во главе с Денисом Освальдом, занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с домашней для них Олимпиады-2014 в Сочи. В итоге Россия была лишена 11 наград, из-за чего потеряла первое место в общекомандном зачете.  

Вторая комиссия МОК во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию  о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии начали работу после расследования Международного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии Федеральной службы безопасности(ФСБ).

Российская сторона настаивала на том, что все спортсмены, не уличенные в допинге, должны получить право выступить на Олимпиаде. В октябре президент РФ Владимир Путин назвал унижением для страны как возможное отстранение, так и разрешение участвовать под нейтральным флагом.

В 2016 году МОК уже рассматривал вопрос участия России в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за обвинений в допинговых нарушениях. Тогда россияне получили право выступать под своим флагом, но от участия отстранили только сборные по легкой и тяжелой атлетике.

Выступления под нейтральным (или олимпийским) флагом означает, что спортсмены из России не смогут выступать на Играх в форме с символикой своей страны. В случае их победы будет звучать гимн олимпийского движения. 

Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчане.
  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 00:58
Статус: Профи
Рейтинг: 486
Допрыгались...
Ответить 3
 
Steppenwolf !!! Сегодня 01:01
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 9046
Канлы 72 Байтерек,ВЕСТИ,КЗ ! ! ! БУКВАЛЬНО СЛЕДИЛ ЗА ЭТИМ СОБЫТИЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНО С ИГРОЙ БАРСОВ ! ОПЕРАТИВНО ! РЕСПЕКТ !
УВЫ ....ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ! Теперь , что примут в Рф !!!
Ответить 1
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 01:10
Статус: Профи
Рейтинг: 486
Steppenwolf !!!, да увы, а что решит КХЛ?, вот в чем вопрос?
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! Сегодня 01:14
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 9046
Канлы 72 Байтерек,КХЛ , тут не решает ! По большому счету это начало давления ....через спорт и через дружков ввп на всю политику рф за последнее время .....там и Крым и Сирия !
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 01:34
Статус: Профи
Рейтинг: 486
Steppenwolf !!!,это понятно, это все проделки америкосов,я имел ввиду кхл отпустит своих игроков на ЗОИ? Сборная РФ навряд ли поедет играть под нейтральным флагом...
Ответить 0
 
Steppenwolf !!! Сегодня 01:33
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 9046
Steppenwolf !!!,УаУ ....там ваще пипец ! ! ! ОИ комитет РФ ....ваще дисквалифицированны .....пожизненно ! !КАПЕЦ ! ! ! МУТКО ТОЖЕ САМОЕ ! ! ! АФФИГЕТЬ !!!
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 01:36
Статус: Профи
Рейтинг: 486
Steppenwolf !!!, Да да! И Жукова отстранили от членства МОК!!! Капец!!!
Ответить 1
 
Lapochka Lapulya Сегодня 02:00
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 611
Канлы 72 Байтерек, капец )))) прикольное слово... Обычно дети так говорят... Я бы даже сказала пи..дец )))))
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 01:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1990
Хорошая новость
Ответить 2
 
Асха Умбе Сегодня 01:43
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Жалко спортсменов если они действительно чисты. следил по каналу матч тв там биатлонистки плакали прямом эфире
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! Сегодня 01:46
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 9046
Асха Умбе,Спортсменов жалко ! Увы ....
Ответить 0
 