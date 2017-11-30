МОК запретил спортсменам из России участвовать в Олимпиаде-2018 под своим флагом

Ранее Россия была лишена 11 медалей ОИ-2014.
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Российские спортсмены выступят на зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Такое решение принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне, сообщает "Р-Спорт".
МОК основывался на работе двух комиссий. Одна из них, во главе с Денисом Освальдом, занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с домашней для них Олимпиады-2014 в Сочи. В итоге Россия была лишена 11 наград, из-за чего потеряла первое место в общекомандном зачете.
Вторая комиссия МОК во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии начали работу после расследования Международного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии Федеральной службы безопасности(ФСБ).
Российская сторона настаивала на том, что все спортсмены, не уличенные в допинге, должны получить право выступить на Олимпиаде. В октябре президент РФ Владимир Путин назвал унижением для страны как возможное отстранение, так и разрешение участвовать под нейтральным флагом.
В 2016 году МОК уже рассматривал вопрос участия России в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за обвинений в допинговых нарушениях. Тогда россияне получили право выступать под своим флагом, но от участия отстранили только сборные по легкой и тяжелой атлетике.
Выступления под нейтральным (или олимпийским) флагом означает, что спортсмены из России не смогут выступать на Играх в форме с символикой своей страны. В случае их победы будет звучать гимн олимпийского движения.
Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчане.
МОК основывался на работе двух комиссий. Одна из них, во главе с Денисом Освальдом, занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с домашней для них Олимпиады-2014 в Сочи. В итоге Россия была лишена 11 наград, из-за чего потеряла первое место в общекомандном зачете.
Вторая комиссия МОК во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии начали работу после расследования Международного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии Федеральной службы безопасности(ФСБ).
Российская сторона настаивала на том, что все спортсмены, не уличенные в допинге, должны получить право выступить на Олимпиаде. В октябре президент РФ Владимир Путин назвал унижением для страны как возможное отстранение, так и разрешение участвовать под нейтральным флагом.
В 2016 году МОК уже рассматривал вопрос участия России в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за обвинений в допинговых нарушениях. Тогда россияне получили право выступать под своим флагом, но от участия отстранили только сборные по легкой и тяжелой атлетике.
Выступления под нейтральным (или олимпийским) флагом означает, что спортсмены из России не смогут выступать на Играх в форме с символикой своей страны. В случае их победы будет звучать гимн олимпийского движения.
Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчане.