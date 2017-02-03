Известный казахстанский тренер по спортивному скалолазанию нуждается в помощи

Марина Кутелева воспитала несколько поколений альпинистов.
Известный казахстанский тренер по спортивному скалолазанию Марина Кутелева нуждается в помощи. У чемпионки СССР и заслуженного тренера обнаружили рак кожи и подопечные начали сбор средств на лечение, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Диагноз был поставлен два года назад. За это время Марина прошла восемь курсов химиотерапии, пять сеансов лучевой терапии и три операции. Лечение дало положительные результаты и у специалиста появился шанс на выздоровление. Впереди ее ожидает медикаментозное лечение и обследование, для которого необходимо найти 21 400 долларов США.
У Марины есть восьмилетний приемный сын Константин, тренер забрала мальчика из детского дома и несмотря на атрофию ног, сумела поставить его на ноги. За время работы тренером она подготовила несколько поколений скалолазов.
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Фотографии из личного архива.