Баскетболисты "Астаны" одержали вторую победу в Единой лиге ВТБ

Команда вернулась на домашнюю площадку после пяти подряд игр на выезде.
18 ноября 16:57
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Фото с сайта "Астаны"
Баскетболисты "Астаны" одержали победу над красноярским "Енисеем" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в столице Казахстана проходила сегодня, 18 ноября, и завершилась со счетом 92:75. Хозяева позволили сопернику взять лишь третью четверть.
Этот матч стал для "Астаны" первым домашним после пяти игр на выезде. Теперь в активе казахстанского клуба две победы после семи встреч.
Следующий матч "Астана" проведет 10 декабря, когда дома встретится с "Локомотив-Кубанью".
Игра в столице Казахстана проходила сегодня, 18 ноября, и завершилась со счетом 92:75. Хозяева позволили сопернику взять лишь третью четверть.
Этот матч стал для "Астаны" первым домашним после пяти игр на выезде. Теперь в активе казахстанского клуба две победы после семи встреч.
Следующий матч "Астана" проведет 10 декабря, когда дома встретится с "Локомотив-Кубанью".