Баскетболисты "Астаны" проиграли "УНИКСу" в Казани

Казахстанский клуб провел предпоследний матч "регулярки" Единой лиги ВТБ.
13 апреля 23:42
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Фото с сайта vtb-league.com
Единая Лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС - Астана 83:78
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
УНИКС - Астана 83:78
Турнирная таблица
Президентский баскетбольный клуб "Астана" проиграл "УНИКСу" в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 13 апреля, в Казани и завершилась со счетом 83:78 (25:18, 23:19, 14:21, 21:20). "Астана" выиграла третью четверть.
Самым результативным игроком матча стал Иан Миллер из "Астаны", который набрал 23 очка.
Отметим, что следующий матч для "Астаны" станет последним в регулярном чемпионате. 17 апреля в столице казахстанский клуб, который находится в зоне выхода в плей-офф, примет подмосковные "Химки".