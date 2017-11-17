Усть-каменогорское "Торпедо" забросило 9 шайб в ворота соперника в матче ВХЛ

Для казахстанского клуба это вторая подряд победа в выездной серии.
Вчера 18:59
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Фото с сайта ХК "Торпедо" УК
Усть-каменогорское "Торпедо" на выезде нанесло разгромное поражение "Горняку" из Учалы в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Учалах, закончилась со счетом 9:4 в пользу гостей. В составе победителей по дублю оформили Майк Далхейсен и Тэннер Соренсон, еще по разу отличились Владимир Коротков, Бренден Миллер, Евгений Рымарев, Александр Шин и Леонид Метальников. У "Горняка" голы забивали Евгений Митякин, Егор Журавлев, Денис Мингалеев и Никита Сетдиков
Для "Торпедо" это вторая подряд победа в выездной серии. Усть-каменогорская команда с 35 очками занимает 16 место, в активе "Горняка" - 27 баллов и 23-я строчка.
Встреча, прошедшая в Учалах, закончилась со счетом 9:4 в пользу гостей. В составе победителей по дублю оформили Майк Далхейсен и Тэннер Соренсон, еще по разу отличились Владимир Коротков, Бренден Миллер, Евгений Рымарев, Александр Шин и Леонид Метальников. У "Горняка" голы забивали Евгений Митякин, Егор Журавлев, Денис Мингалеев и Никита Сетдиков
Для "Торпедо" это вторая подряд победа в выездной серии. Усть-каменогорская команда с 35 очками занимает 16 место, в активе "Горняка" - 27 баллов и 23-я строчка.