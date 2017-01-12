"Торпедо" и "Сарыарка" выиграли свои матчи в ВХЛ

Усть-каменогорский клуб продолжает лидировать в чемпионате.
Сегодня 19:35
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Фото с сайта ХК "Торпедо"
Усть-каменогорское "Торпедо" одержало победу над нефтекамским "Торосом" в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в Усть-Каменогорске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На шайбу Руслана Ибатуллина "торпедовцы" ответили точными бросками Талгата Жайлауова и Кирилла Полозова.
"Сарыарка" дома обыграла ижевскую "Ижсталь" со счетом 3:1. В составе победителей отличились Артур Сарваров, Тигран Манукян и Олег Ломако. У гостей единственную шайбу забросил Андрей Иванов.
После этих игр "Торпедо" с 86 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. "Сарыарка" (78) идет третьей.
Встреча команд, прошедшая в Усть-Каменогорске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На шайбу Руслана Ибатуллина "торпедовцы" ответили точными бросками Талгата Жайлауова и Кирилла Полозова.
"Сарыарка" дома обыграла ижевскую "Ижсталь" со счетом 3:1. В составе победителей отличились Артур Сарваров, Тигран Манукян и Олег Ломако. У гостей единственную шайбу забросил Андрей Иванов.
После этих игр "Торпедо" с 86 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. "Сарыарка" (78) идет третьей.