На Шымбулаке погиб судья из России по фристайлу

Причиной смерти стала лавина.
Сегодня 18:05
Фото с сайта Gabchenko.kz
На Шымбулаке погиб технический судья по фристайлу из России, прибывший на Универсиаду-2017 в Алматы. Об этом говорится в заявлении ДЧС.
Сегодня, 7 февраля, в 15:23 по времени Астаны спасатели извлекли тело 31-летнего Алексея Белослудцева. Он остался под снегом после того, как на западном склоне ущелья сошла лавина. Инцидент случился во время внетрассового катания.
Спасательная операция началась в 14:06.
"В 14-06 часов на ЕДДС поступила информация от старшего наряда ДЧС г.Алматы по объекту Универсиады ГЛК "Шымбулак" майора гражданской защиты Мырзагалиева А. о том, что к спасателям обратился гражданин России Алемасов Спартак, что во время внетрассового катания на западном склоне ущелья "Чимбулачка" сошла снежная лавина и под снегом остался человек.
К месту схода лавины немедленно были направлены, задействованные на охране объекта Универсиады силы и средства - Республиканский оперативно-спасательный отряд КЧС МВД РК - 6 человек личного состава и 2 кинологических расчета, ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы - 17 человек личного состава, ГУ "Казселезащита" - 8 человек, Служба спасения города Алматы - 13 человек, сотрудники ДВД - 10 человек.
Место схода лавины на западном склоне ущелья реки Чимбулачка было найдено сразу. Через некоторое время одна из поисковых собак РОСО КЧС МВД РК отметила место для поиска.
В 15-23 часов спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации Белослудцева Алексея Николаевича, 03.01.1986 г.р. В 16-14 часов врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Погибший являлся техническим судьей, прибывшим в составе делегации по фристайлу из Красноярска.
Несчастный случай произошел в результате внетрассового катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая что это запрещенные для катания места.
По данным ГУ "Казселезащиты" - объем сошедшей лавины составил 350 куб.м.
Напоминаем, что 30 января 2017 года Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы распространена информация для населения об угрозе схода снежных лавин с рекомендацией не выходить на крутые заснеженные склоны гор Алматинской области, во избежание провоцирования снежных лавин", - говорится в сообщении.
Добавим, что лавина сошла на западном склоне Шымбулака. Пострадавшего извлекли из-под снега и транспортировали в больницу, где он скончался.
Сегодня, 7 февраля, в 15:23 по времени Астаны спасатели извлекли тело 31-летнего Алексея Белослудцева. Он остался под снегом после того, как на западном склоне ущелья сошла лавина. Инцидент случился во время внетрассового катания.
Спасательная операция началась в 14:06.
"В 14-06 часов на ЕДДС поступила информация от старшего наряда ДЧС г.Алматы по объекту Универсиады ГЛК "Шымбулак" майора гражданской защиты Мырзагалиева А. о том, что к спасателям обратился гражданин России Алемасов Спартак, что во время внетрассового катания на западном склоне ущелья "Чимбулачка" сошла снежная лавина и под снегом остался человек.
К месту схода лавины немедленно были направлены, задействованные на охране объекта Универсиады силы и средства - Республиканский оперативно-спасательный отряд КЧС МВД РК - 6 человек личного состава и 2 кинологических расчета, ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы - 17 человек личного состава, ГУ "Казселезащита" - 8 человек, Служба спасения города Алматы - 13 человек, сотрудники ДВД - 10 человек.
Место схода лавины на западном склоне ущелья реки Чимбулачка было найдено сразу. Через некоторое время одна из поисковых собак РОСО КЧС МВД РК отметила место для поиска.
В 15-23 часов спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации Белослудцева Алексея Николаевича, 03.01.1986 г.р. В 16-14 часов врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Погибший являлся техническим судьей, прибывшим в составе делегации по фристайлу из Красноярска.
Несчастный случай произошел в результате внетрассового катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая что это запрещенные для катания места.
По данным ГУ "Казселезащиты" - объем сошедшей лавины составил 350 куб.м.
Напоминаем, что 30 января 2017 года Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы распространена информация для населения об угрозе схода снежных лавин с рекомендацией не выходить на крутые заснеженные склоны гор Алматинской области, во избежание провоцирования снежных лавин", - говорится в сообщении.
Добавим, что лавина сошла на западном склоне Шымбулака. Пострадавшего извлекли из-под снега и транспортировали в больницу, где он скончался.