Юлия Галышева с первого места квалифицировалась в финал Универсиады-2017

Финал в могуле состоится в 13:00 по времени Астаны.
Вчера 11:35
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Фото с сайта zimbio.com
Казахстанская могулистка Юлия Галышева с первого места квалифицировалась в финал соревнований на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По итогам квалификационных заездов Галышева набрала 67,06 балла. Следом за казахстанкой расположились две россиянки Елизавета Безгодова (62,42) и Анастасия Первушина (56,49).
Также в финал пробились украинка Татьяна Петрова (47,45), австрийка Катарина Рамзауэр (46,40), финка Анниина Лахти (46,17), немка Анна Редекер (41,39) и Джина Пфайфер из Австрии (33,24).
Финал в могуле состоится в 13:00 по времени Астаны.
Все новости Универсиады-2017
По итогам квалификационных заездов Галышева набрала 67,06 балла. Следом за казахстанкой расположились две россиянки Елизавета Безгодова (62,42) и Анастасия Первушина (56,49).
Также в финал пробились украинка Татьяна Петрова (47,45), австрийка Катарина Рамзауэр (46,40), финка Анниина Лахти (46,17), немка Анна Редекер (41,39) и Джина Пфайфер из Австрии (33,24).
Финал в могуле состоится в 13:00 по времени Астаны.
Все новости Универсиады-2017