Три казахстанские фигуристки квалифицировались в произвольную программу Универсиады в Алматы

Лучший результат из казахстанок в короткой программе показала Айза Мамбекова.
Ссылки по теме:
- Как казахстанские хоккеистки должны сыграть с Канадой, чтобы выйти из группы на Универсиаде-2017
- Казахстанская горнолыжница госпитализирована после падения на Универсиаде
- Казахстанские чемпионы и призеры Универсиады-2017 получили свои медали
Три казахстанские фигуристки Айза Мамбекова, Жансая Адыханова и Вероника Шевелева квалифицировались в произвольную программу зимней Универсиады в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лучший результат из казахстанок в короткой программе показала Айза Мамбекова, которая, набрав 42.41 балла, стала 16-й. Жансая Адыханова квалифицировалась с 23-го места (32.37), а Вероника Шевелева - с 24-го (30.66).
Лидирует после короткой программы российская фигуристка Елена Радионова - 69.02 балла. На втором месте располагается ее соотечественница Елизавета Туктамышева - 69.01, а на третьем - японка Рин Нитая - 61.90.
Напомним, на данный момент в активе Казахстана восемь медалей, из которых две золотые. В общекомандном медальном зачете сборная Казахстана занимает второе место, уступая только России. Ознакомиться с ним можно здесь. Все новости Универсиады в Алматы