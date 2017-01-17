Какие улицы перекроют во время эстафеты огня Универсиады в Алматы

Движение будет ограничено 29 января.
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Городские власти Алматы рассказали, какие улицы будут перекрыты во время эстафеты огня и как можно будет добираться на спортивные объекты на протяжении всего соревнования, сообщает корреспондент Tеngrinews.kz.
В связи с проведением мероприятий Универсиады на некоторых участках будет ограничено движение личного автотранспорта. Движение общественного транспорта будет осуществляться в штатном режиме.
Так, в воскресенье, 29 января, пройдет эстафета огня по следующему маршруту: КазНУ имени аль-Фараби - улица Тимирязева - улица Манаса - проспект Абая - проспект Сейфуллина - улица Гоголя - проспект Сейфуллина - улица Толе би - проспект Достык - проспект Абая - улица Байтурсынова - улица Сатпаева - проспект Достык - площадь Республики.
Движение по маршруту будет ограничено с 10.00 до 14.00 часов.
"В связи с тем, что эстафета огня охватывает большой квадрат улиц, корректировка автобусных маршрутов производиться не будет. Автобусные маршруты будут останавливаться по мере прохождения эстафеты по участкам. Таким образом, остановка каждого маршрута на указанных участках будет составлять в среднем 5-10 минут", - сообщили в пресс-службе акимата.
Кроме того, особое внимание будет уделено доставке зрителей и гостей на стадион "Алматы Арена" в дни открытия и закрытия Универсиады, а именно 29 января и 8 февраля соответственно. Стоимость проезда на специальных маршрутах составит 100 тенге в один конец. Автобусы будут отходить с двух точек города - с Центрального стадиона и площади "Астана" (КБТУ).
В дни соревнований доставка зрителей на спортивные объекты будет осуществляться с трех точек. Это Центральный стадион, автовокзал "Саяхат" и железнодорожный вокзал "Алматы-1". Действующие маршруты, где работают 555 автобусов, также будут задействованы в доставке зрителей в места проведения соревнований.
Так, до Комплекса лыжных трамплинов будут ездить три маршрута (88 автобусов), до "Алматы Арена" - четыре маршрута (55 автобусов), до "Халык Арена" - пять маршрутов (112 автобусов, до катка "Медеу" - два маршрута (18 автобусов). В акимате заверили, что при необходимости маршруты будут усилены.
Как отметили в дирекции Универсиады, участников Игр будут обслуживать 519 единиц транспорта. "Нами составлены основные и альтернативные маршруты, просчитан хронометраж движения, запланировано полицейское сопровождение. Основной принцип - эффективная логистика Универсиады без ущерба комфорту и повседневной жизни горожан", - заявили в дирекции.
Для гостей и жителей города, кто во время Универсиады решит воспользоваться личным транспортом, следует помнить одно замечание. По требованию FISU и согласно принятой во всем мире практике вокруг мест проведения зрелищных мероприятий действует 500-метровая зона безопасности. Поэтому автовладельцам будет удобнее воспользоваться парковками, в том числе у торгово-развлекательных комплексов, а оттуда добираться до спортивных объектов на общественном транспорте.