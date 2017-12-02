"Взгляд из-за "бугра". Превью от "Астаны" к решающему матчу Лиги Европы против "Славии"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 3:1
Брайтон Ливерпуль 1:5
Арсенал Манчестер Юнайтед 1:3
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 2:2
Атлетико М Реал Сосьедад 2:1
Севилья Депортиво 2:0
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 3:1
Наполи Ювентус 0:1
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Сампдория Лацио 1:2
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 0:0
Вольфсбург Боруссия М 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 2:1
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Йокерит СКА 3:4
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 4:1
Горняк Номад 1:5
Горняк Номад 3:5
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
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Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Жирона Алавес 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сампдория Лацио 1:2
Кротоне Удинезе 23:55
Верона Хеллас Дженоа 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо М 20:00
Ак Барс Динамо Мн 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 18:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М ЦСКА М 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Челси 18:30
Тоттенхэм Сток Сити 21:00
Ньюкасл Лестер Сити 23:30
Саутгемптон Арсенал 18:00
Ливерпуль Эвертон 20:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Алавес 02:00
Алавес Лас-Пальмас 02:00
Хетафе Эйбар 18:00
Реал М Севилья 21:15
Валенсия Сельта 01:45
Бетис Атлетико М 21:15
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кротоне Удинезе 23:55
Верона Хеллас Дженоа 02:00
Ювентус Интер 01:45
Кьево Рома 17:30
Наполи Фиорентина 20:00
Милан Болонья 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Байер 01:30
Айнтрахт Фр Бавария 20:30
Боруссия М Шальке-04 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Ян Регенсбург Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Верея Витоша 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо М 20:00
Ак Барс Динамо Мн 22:30
Амур Куньлунь Ред Стар 15:30
Сибирь Металлург Мг 18:30
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Салават Юлаев Локомотив 17:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 18:00
Астана Иртыш 18:00
Кулагер Темиртау
Горняк Бейбарыс
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Арлан Горняк
Алтай-Торпедо Иртыш
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Австрия (U-20) Франция (U-20) 23:00
Венгрия (U-20) Латвия (U-20) 23:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Футзал. RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
Шахтер Актобе
Окжетпес Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
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Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 18:45
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Взгляд из-за "бугра". Превью от "Астаны" к решающему матчу Лиги Европы против "Славии"

Победитель пражского матча присоединится к "Вильяреалу" в 1/16 финала турнира.

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5 Комментариев
Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"
Футбольный клуб "Астана" опубликовал на официальном сайте превью к матчу шестого тура группового этапа Лиги Европы против пражской "Славии", отметив, что эта игра "вызывает большой интерес не только в Казахстане, но и в Чехии".

"Рассказать немного об истории пражского футбола, спортивных предпочтениях горожан, предматчевом антураже мы попросили сразу несколько наших друзей - казахстанских студентов, обучающихся в Праге. Они болеют за "Астану" и надеются попасть на матч 7 декабря, чтобы поддержать любимую команду в важнейшем матче уходящего сезона. Обобщенное мнение легло в основу данного материала.

О пражской погоде в начале декабря
В этот период бывает обычно серо, слякотно и сыро. Часто идет холодный дождь и всегда пасмурно. В такую погоду порой даже выходить из дома не хочется. Снег в начале декабря - редкость. Температура держится от -3 до +3 градусов, но, несмотря на это, трибуны пражских стадионов всегда полны фанатов. Все ждут Рождества, когда чуть подморозит и город от праздничной иллюминации весь искрится.

О пражском футболе
Для местных фанатов футбол - это как религия, а посещение матчей - всегда обязательное. В Праге много профессиональных команд. Можно выделить четыре, за которые болеют большие группы фанатов. Два самых популярных клуба - это "Спарта" и "Славия". Их соперничество - это как "Астана" и "Кайрат". Матчи между этими клубами - настоящее дерби, которое берет отсчет с 1896 года и насчитывает уже почти 300 матчей! Трудно сказать, какой из этих клубов "круче", но, пожалуй, "Спарта" чуть титулованнее. Часть пражан болеют за "Дуклу" - это команда возродилась относительно недавно. "Дукла" имеет славную историю и была очень популярна в 50-70-е годы прошлого века. Есть еще "Богемианс", но численность его поклонников не очень велика. В нефутбольные дни на улицах Праги вы часто встретите молодежь, облаченную в "розы" любимых команд. Самые популярные из них, коричневые - это "партанцы" и красно-белые - это "славы". Чуть реже встретишь зеленые шарфы - это "клокани", что переводится с чешского, как "кенгуру", ведь именно этот зверь - символ "Богемианс". Ну и меньше всего в Праге желтых шарфов - в них облачаются "солдаты", поклонники "Дуклы". Интересен принцип, по которому распределены пражские любители футбола. Так, все выходцы с деревень и поселков, расположенных в пригороде чешской столицы - фанаты "Богемианса". Военные, а также все, кто носил погоны, служа в силовых ведомствах, любят "Дуклу". Рабочие и прочие "пролетарии", а также "антисоциальные" элементы - болельщики "Спарты". "Славия" же - команда элиты общества. Вся пражская интеллигенция, банкиры, высокие чиновники поддерживают именно соперника "Астаны". Так уж повелось.

О положении "Славии" в Чемпионате Чехии в сезоне-2017/18
Разрыв между "Викторией" (Пльзень) и "Славией" составляет уже 14 очков и никто из специалистов не верит, что красно-белые смогут догнать лидера. "Славия" сейчас идет на третьем месте, и если все так и закончится, то  для "Славии" это будет провалом. Два года назад один из членов правительства страны "затащил" в клуб крупного спонсора из Китая, который мгновенно погасил долги клуба и вложил огромные суммы в покупку качественных игроков. Естественно, от "Славии" ждали титула, а также громких побед в Европе. После очередной ничьей в чемпионате терпение президента "Славии" лопнуло, и он оштрафовал игроков на приличные суммы. Единственная надежда в нынешнем сезоне - это выход в 1/16 Лиги Европы. Если "Астана" не пустит чешскую команду дальше, скорее всего, тренер пражан будет уволен, и летом начнется распродажа игроков. Поэтому "Славия" будет биться с "Астаной" "по-взрослому".

Об "Астане" и казахстанском футболе
Чешские фанаты, также как и казахстанские, ждут положительного результата от игры, так как матч является решающим для обеих команд. После успешных результатов "Астаны" на европейской арене у болельщиков "Славии" сложилось хорошее впечатление о нашем клубе, и они считают "Астану" достаточно серьезным и опасным соперником. Многие помнят и матч сборных команд, прошедший два года назад в Пльзене, когда чешская команда еле-еле одолела сборную Казахстана, которой тогда руководил Юрий Красножан. Чешские любители футбола не забыли гол, забитый с углового Юрием Логвиненко, и Дмитрия Шомко, "выжигавшего" левую бровку. Мало кто знает, но после той игры Юрию Красножану предлагали возглавить один из топовых чешских клубов, однако российский специалист предпочел продолжить работу с нашей сборной…  Матч "Славия" - "Астана" вызывает огромный интерес, и билетов в кассе уже почти нет - ожидается аншлаг.

Об игроках "Астаны" и интересе к ним
Из игроков "Астаны" чешские любители футбола знают в основном легионеров. Все наслышаны о наших африканцах. Когда в новостях анонсируют предстоящий матч, то постоянно показывают мячи, забитые Джуниором Кабанангой и Патриком Твумаси в нынешнем европейском сезоне. Все знают, что наш конголезец стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций. Твумаси представляют как восходящую звезду и надежду сборной Ганы. Патрик чехам более интересен, потому что у "Славии" сразу два хороших "больших" нападающих. Роль Кабананги исполняет у пражан то Томаш Нецид, то Милан Шкода. Оба страйкера очень хорошего уровня.

Кто поддержит "Астану" в пражском матче
Казахстанцы, проживающие в Праге, к матчу 7 декабря начали готовиться еще летом, активно интересуясь, где купить билеты. Расстояния в Старом свете, в сравнении с казахстанскими, небольшие, поэтому на матч едут все европейские фанаты "Астаны", причем не только из Чехии. Ожидается "десант" из Словакии, Германии, Австрии, Венгрии, Польши! По самым скромным подсчетам, "Астана" соберет на трибунах "Эдена" около 300 своих болельщиков, которые будут ждать от своих любимцев только победы!" - говорится в статье.

Напомним, матч "Славия" - "Астана" состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря и начнется в 00:00 по времени Астаны. Победитель этой встречи присоединится к "Вильяреалу" в 1/16 финала турнира. 
  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Ануар Кари Сегодня 11:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1358
Хоть бы победили! Верится с трудом, но надежда умирает последней. Бесспорно шансы у Славии выше, но у Астаны они тоже есть. Если Астана войдет в 1/16 это будет огромный праздник.
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! Сегодня 11:30
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8971
Ануар Кари,Погодка не фартовая для наших забивных легов ! Но может Деспот фейернет и вколотит ! УДАЧИ НАШИМ !!!
Ответить -1
 
TROLLJEGEREN Сегодня 11:43
Статус: Профи
Рейтинг: 493
Да, удачи нашим!
Ответить 2
 
LEGENDA Сегодня 12:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1177
TROLLJEGEREN,ты имел ввиду удачи , пока еще нашим легионерам , присоединяюсь !!! вот увидите леги вытащат этот матч
Ответить -2
 
Каппас Жакупов Сегодня 12:04
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2972
Удачи и победы ЖЕЛАЮ!
Ответить 1
 