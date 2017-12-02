"Взгляд из-за "бугра". Превью от "Астаны" к решающему матчу Лиги Европы против "Славии"

Победитель пражского матча присоединится к "Вильяреалу" в 1/16 финала турнира.

Футбольный клуб "Астана" опубликовал на официальном сайте превью к матчу шестого тура группового этапа Лиги Европы против пражской "Славии", отметив, что эта игра "вызывает большой интерес не только в Казахстане, но и в Чехии"."Рассказать немного об истории пражского футбола, спортивных предпочтениях горожан, предматчевом антураже мы попросили сразу несколько наших друзей - казахстанских студентов, обучающихся в Праге. Они болеют за "Астану" и надеются попасть на матч 7 декабря, чтобы поддержать любимую команду в важнейшем матче уходящего сезона. Обобщенное мнение легло в основу данного материала.В этот период бывает обычно серо, слякотно и сыро. Часто идет холодный дождь и всегда пасмурно. В такую погоду порой даже выходить из дома не хочется. Снег в начале декабря - редкость. Температура держится от -3 до +3 градусов, но, несмотря на это, трибуны пражских стадионов всегда полны фанатов. Все ждут Рождества, когда чуть подморозит и город от праздничной иллюминации весь искрится.Для местных фанатов футбол - это как религия, а посещение матчей - всегда обязательное. В Праге много профессиональных команд. Можно выделить четыре, за которые болеют большие группы фанатов. Два самых популярных клуба - это "Спарта" и "Славия". Их соперничество - это как "Астана" и "Кайрат". Матчи между этими клубами - настоящее дерби, которое берет отсчет с 1896 года и насчитывает уже почти 300 матчей! Трудно сказать, какой из этих клубов "круче", но, пожалуй, "Спарта" чуть титулованнее. Часть пражан болеют за "Дуклу" - это команда возродилась относительно недавно. "Дукла" имеет славную историю и была очень популярна в 50-70-е годы прошлого века. Есть еще "Богемианс", но численность его поклонников не очень велика. В нефутбольные дни на улицах Праги вы часто встретите молодежь, облаченную в "розы" любимых команд. Самые популярные из них, коричневые - это "партанцы" и красно-белые - это "славы". Чуть реже встретишь зеленые шарфы - это "клокани", что переводится с чешского, как "кенгуру", ведь именно этот зверь - символ "Богемианс". Ну и меньше всего в Праге желтых шарфов - в них облачаются "солдаты", поклонники "Дуклы". Интересен принцип, по которому распределены пражские любители футбола. Так, все выходцы с деревень и поселков, расположенных в пригороде чешской столицы - фанаты "Богемианса". Военные, а также все, кто носил погоны, служа в силовых ведомствах, любят "Дуклу". Рабочие и прочие "пролетарии", а также "антисоциальные" элементы - болельщики "Спарты". "Славия" же - команда элиты общества. Вся пражская интеллигенция, банкиры, высокие чиновники поддерживают именно соперника "Астаны". Так уж повелось.Разрыв между "Викторией" (Пльзень) и "Славией" составляет уже 14 очков и никто из специалистов не верит, что красно-белые смогут догнать лидера. "Славия" сейчас идет на третьем месте, и если все так и закончится, то для "Славии" это будет провалом. Два года назад один из членов правительства страны "затащил" в клуб крупного спонсора из Китая, который мгновенно погасил долги клуба и вложил огромные суммы в покупку качественных игроков. Естественно, от "Славии" ждали титула, а также громких побед в Европе. После очередной ничьей в чемпионате терпение президента "Славии" лопнуло, и он оштрафовал игроков на приличные суммы. Единственная надежда в нынешнем сезоне - это выход в 1/16 Лиги Европы. Если "Астана" не пустит чешскую команду дальше, скорее всего, тренер пражан будет уволен, и летом начнется распродажа игроков. Поэтому "Славия" будет биться с "Астаной" "по-взрослому".Чешские фанаты, также как и казахстанские, ждут положительного результата от игры, так как матч является решающим для обеих команд. После успешных результатов "Астаны" на европейской арене у болельщиков "Славии" сложилось хорошее впечатление о нашем клубе, и они считают "Астану" достаточно серьезным и опасным соперником. Многие помнят и матч сборных команд, прошедший два года назад в Пльзене, когда чешская команда еле-еле одолела сборную Казахстана, которой тогда руководил Юрий Красножан. Чешские любители футбола не забыли гол, забитый с углового Юрием Логвиненко, и Дмитрия Шомко, "выжигавшего" левую бровку. Мало кто знает, но после той игры Юрию Красножану предлагали возглавить один из топовых чешских клубов, однако российский специалист предпочел продолжить работу с нашей сборной… Матч "Славия" - "Астана" вызывает огромный интерес, и билетов в кассе уже почти нет - ожидается аншлаг.Из игроков "Астаны" чешские любители футбола знают в основном легионеров. Все наслышаны о наших африканцах. Когда в новостях анонсируют предстоящий матч, то постоянно показывают мячи, забитые Джуниором Кабанангой и Патриком Твумаси в нынешнем европейском сезоне. Все знают, что наш конголезец стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций. Твумаси представляют как восходящую звезду и надежду сборной Ганы. Патрик чехам более интересен, потому что у "Славии" сразу два хороших "больших" нападающих. Роль Кабананги исполняет у пражан то Томаш Нецид, то Милан Шкода. Оба страйкера очень хорошего уровня.Казахстанцы, проживающие в Праге, к матчу 7 декабря начали готовиться еще летом, активно интересуясь, где купить билеты. Расстояния в Старом свете, в сравнении с казахстанскими, небольшие, поэтому на матч едут все европейские фанаты "Астаны", причем не только из Чехии. Ожидается "десант" из Словакии, Германии, Австрии, Венгрии, Польши! По самым скромным подсчетам, "Астана" соберет на трибунах "Эдена" около 300 своих болельщиков, которые будут ждать от своих любимцев только победы!" - говорится в статье.Напомним, матч "Славия" - "Астана" состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря и начнется в 00:00 по времени Астаны. Победитель этой встречи присоединится к "Вильяреалу" в 1/16 финала турнира.