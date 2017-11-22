Букмекеры оценили шансы "Астаны" на выход в плей-офф Лиги Европы

Казахстанский клуб встретится с прямым конкурентом.
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Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
7 декабря состоится заключительный, шестой, тур в групповом раунде Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В группе А в этот день пройдут два матча: чешская "Славия" в Праге примет "Астану", а испанский "Вильярреал" дома встретится с израильским "Маккаби" из Тель-Авива.
С 11 очками в группе лидирует "Вильярреал", который обеспечил себе выход в 1/16 финала с первого места. За вторую путевку продолжают борьбу "Славия" и "Астана", у которых по восемь и семь баллов соответственно. Набравший всего одно очко "Маккаби" еще туром ранее лишился всех шансов на выход.
На матч "Славия" - "Астана" коэффициенты букмекеров следующие: победа чешского клуба - 1.93, ничья - 3.50, а победа казахстанской команды - 4.60. Сделать ставки на футбольные матчи можно в букмекерской компании Tennisi.kz.
Отметим, что "Астане" для выхода в плей-офф Лиги Европы необходима только победа над "Славией". Любой другой результат оставит казахстанский клуб на третьем месте.
Свои ставки на все спортивные события можно сделать здесь.
В группе А в этот день пройдут два матча: чешская "Славия" в Праге примет "Астану", а испанский "Вильярреал" дома встретится с израильским "Маккаби" из Тель-Авива.
С 11 очками в группе лидирует "Вильярреал", который обеспечил себе выход в 1/16 финала с первого места. За вторую путевку продолжают борьбу "Славия" и "Астана", у которых по восемь и семь баллов соответственно. Набравший всего одно очко "Маккаби" еще туром ранее лишился всех шансов на выход.
На матч "Славия" - "Астана" коэффициенты букмекеров следующие: победа чешского клуба - 1.93, ничья - 3.50, а победа казахстанской команды - 4.60. Сделать ставки на футбольные матчи можно в букмекерской компании Tennisi.kz.
Отметим, что "Астане" для выхода в плей-офф Лиги Европы необходима только победа над "Славией". Любой другой результат оставит казахстанский клуб на третьем месте.
Свои ставки на все спортивные события можно сделать здесь.